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Bir Zamanlar Kıbrıs yeni sezon ne zaman, hangi gün 2021? Bir Zamanlar Kıbrıs 2. sezon ne zaman başlayacak 2021?

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yeni sezonunun ne zaman başlayacağını merak edenler. internette Bir Zamanlar Kıbrıs yeni sezon ne zaman, hangi gün 2021? Bir Zamanlar Kıbrıs 2. sezon ne zaman başlayacak 2021? sorularını aratıyor. İşte detaylar...

Bir Zamanlar Kıbrıs yeni sezon ne zaman, hangi gün 2021? Bir Zamanlar Kıbrıs 2. sezon ne zaman başlayacak 2021?

Bir Zamanlar Kıbrıs yeni sezon ne zaman, hangi gün 2021? Bir Zamanlar Kıbrıs 2. sezon ne zaman başlayacak 2021? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılıyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgilere haberimizde yer verdik.

BİR ZAMANLAR KIBRIS YENİ SEZON NE ZAMAN, HANGİ GÜN 2021?

TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs yeni sezon tarihi için set ekibinden açıklama geldi. Kıbrıs Türklerinin yaşadıklarını anlatan dizinin oyuncularının sete çıktığı haberinin ardından alınan bilgilere göre yeni sezonun Ekim ayında olması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon perşembe günleri yayınlanan dizinin yeni sezonunun hangi gün olacağıyla ilgili ise net bir bilgi verilmedi.

Bir Zamanlar Kıbrıs yeni sezon ne zaman, hangi gün 2021? Bir Zamanlar Kıbrıs 2. sezon ne zaman başlayacak 2021?

BİR ZAMANLAR KIBRIS 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?

9. bölümüyle sezon finali yapan Bir Zamanlar Kıbrıs, 2. sezonu heyecanla beklenirken dizinin hayranlarına başlama haberi verildi. Ekim ayının ikinci haftası 2. sezonuyla TRT 1 ekranlarına gelecek dizinin yeni sezon tarihi hakkında net bir açıklama yapılmadı.

Bir Zamanlar Kıbrıs yeni sezon ne zaman, hangi gün 2021? Bir Zamanlar Kıbrıs 2. sezon ne zaman başlayacak 2021?

BİR ZAMANLAR KIBRIS KONUSU NE?

Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi 1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelir. Kıbrıs’ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.

Bir Zamanlar Kıbrıs yeni sezon ne zaman, hangi gün 2021? Bir Zamanlar Kıbrıs 2. sezon ne zaman başlayacak 2021?

BİR ZAMANLAR KIBRIS NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çekimler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa ilçesinde ve Kapalı Maraş bölgesinde gerçekleştirilmektedir. Dizi çekimlerinin bir bölümü Geçitkale beldesine bağlı olan İncirli Mağara'da gerçekleştirildi. 

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