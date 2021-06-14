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  3. Bir zamanların efsane ismiydi! Şimdiler de maddi krizle boğuşuyor! Ünlü şarkıcı İzel'in son hali içler acısı...

Bir zamanların efsane ismiydi! Şimdiler de maddi krizle boğuşuyor! Ünlü şarkıcı İzel'in son hali içler acısı...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Magazin D Pazar’a samimi açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı İzel, maddi kriz yaşadığını ve zor günler geçirdiğini anlattı.

Bir zamanların efsane ismiydi! Şimdiler de maddi krizle boğuşuyor! Ünlü şarkıcı İzel'in son hali içler acısı...

Bir zamanların efsane ismi olan 52 yaşındaki ünlü şarkıcı İzel, ‘Genç sevgili severim’ açıklamasıyla bir dönem gündeme bomba gibi düşmüştü. İzel yaşadığı zorlukları ve maddi krizi samimi bir şekilde anlattı.

"AĞRILI VE SANCILI BİR DÖNEM"

6 ay kadar sağlık sorunu yaşadığını dile getiren İzel, bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Adını bile söyleyemediği hastalığından bahseden İzel,  "Lenf bezlerim alındı! Sonra çok ağrılı ve sancılı bir dönem geçirdim. Tam iyileştim 'hadi' dedim. 'Artık çıkıyorum sokağa' bir anda başımıza korona geldi." diyerek açıklamada bulundu. 

Bir zamanların efsane ismiydi! Şimdiler de maddi krizle boğuşuyor! Ünlü şarkıcı İzel'in son hali içler acısı...

"KANSER DEĞİLİM"

Hakkında kanser olduğuna dair dedikoduların çıktığını söyleyen İzel,  "Çok eski bir arkadaşım basın camiasından anneme sormuş 'İzel kanser mi oldu' diye... Annem de rahatsız bu soru onu iyice kötüleşti. Bu sefer annemi iyileştirmeye çalıştık. 'İzel sen kansersin bize yalan söylüyorsun' demeye başladı.  Ben ortadan kaybolunca artık biri bir taş attı ortaya böyle bir şey yayıldı. Ben kanser değilim!" dedi. 

Bir zamanların efsane ismiydi! Şimdiler de maddi krizle boğuşuyor! Ünlü şarkıcı İzel'in son hali içler acısı...

"MÜZİKSİZ VE AŞKSIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Müziğe küsmediğini söyleyen başarılı şarkıcı, "Müziğe küsmedim. Mümkün değil, müzik olmazsa yaşayamam. Müziksiz ve aşksız mümkün değil." açıklamasını yaparken  tepki çeken "Genç sevgili" sözünden bahsetti.

Tepkiler üzerine çok üzüldüğünü söyleyen İzel, "Çok güzel bir röportaj yaptık röportaj sonunda muhabir arkadaşım dedi ki ‘Bundan sonra nasıl erkeklerle görüşeceksin?’ Ben de ‘muhtemelen benden biraz küçük olur, 5-6 yaş mantık çerçevesinde, benim limitim 10’ dedim. Sonra çok tepki geldi." açıklamasında bulunurken o dönem birini kendisine "Pedofili" dediği için mahkemeye verdiğini söyledi.

Bir zamanların efsane ismiydi! Şimdiler de maddi krizle boğuşuyor! Ünlü şarkıcı İzel'in son hali içler acısı...

"İKİ AYLIK PARAM VAR"

Yaşadığı sıkıntılı günleri anlatan İzel, bir dönem biriktirdiği paraların hepsinin gittiğini açıklayarak, "Arabamı sattım. Ufak bir miktarda kredi çektim öyle idare ediyorum. İki aylık param var ondan sonra ne olacak bilmiyorum. Mutluluğun formülü bence ahlak, vicdan, adalet ve aşk…" açıklamasında bulundu.

Bir zamanların efsane ismiydi! Şimdiler de maddi krizle boğuşuyor! Ünlü şarkıcı İzel'in son hali içler acısı...

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