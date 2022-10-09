Bira Filtreleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bira Filtreleme İşçisi görev tanımı nedir, Bira Filtreleme İşçisi ne iş yapar, Bira Filtreleme İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bira Filtreleme İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bira Filtreleme İşçisi Tanımı;

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Bira Filtreleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Bira Filtreleme İşçisi Maaşları

Bira Filtreleme İşçisi maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Bira Filtreleme İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bira Filtreleme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.05

Meslek Adı :

Bira Filtreleme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bira üretim sürecinde, fermantasyon işlemleri tamamlanan şıranın sistem hattındaki filtre cihazlarından geçirilerek filtrelenmesi işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bira Filtreleme İşçisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bilgisayar kumandalı hat sistemini ve filtrasyon cihazlarını kullanıma hazırlamak,

b) Yardımcı tesislerden gelen buhar, su, hava vb. hatlarını kontrol etmek,

c) Sistemde bulunan filtrelerin ön kaplama işlemlerini gerçekleştirmek,

d) Bilgisayar üzerinden hattı yönlendirerek şırayı filtrasyon tanklarına almak,

e) Filtreleme işlemlerini gerçekleştirmek,

f) Şıranın filtrasyon ve kıvam değerlerinin ölçüm ve kontrollerini yapmak,

g) Ölçüm değerlerini ilgili formlara kaydetmek,

h) Filtrasyon işlemleri sonrası şırayı çekme tanklarına almak ve soğutmak,

i) Periyodik aralıklarda filtre temizliği yapmak,

j) Tüm işlem basamaklarını bilgisayar sisteminden sürekli takip etmek, k) Tespit edilecek arıza ve aksaklıkların giderilmesini sağlamak,

l) Sistem hattının, filtrasyon tank ve kazanlarının otomatik(CIP) temizliklerini başlatmak,

m) Çalışma alanının temizlenmesini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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