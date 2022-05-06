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Bira fiyatları 2022 | Efes, Tuborg grubu güncel fiyatları | 27 Mayıs bira zammı

Bira fiyatları 2022, Resmi Gazete 27 Mayıs tarihi itibari ile gelen zammı duyurmasıyla araştırılıyor. Haberimizden Efes, Tuborg grubu güncel fiyatlarına ulaşabilirsiniz...

Bira fiyatları 2022 | Efes, Tuborg grubu güncel fiyatları | 27 Mayıs bira zammı

Bira fiyatları 2022. Efes, Tuborg grubu güncel fiyatlarına 27 Mayıs bira zammının detaylarına haberimizde yer verdik. Resmi Gazetede alkol fiyatlarına zam geldiği duyuruldu. Efes grubuna zam geldiğini açıkladı. İşte, güncel bira fiyat

BİRA FİYATLARI 27 MAYIS 2022 

27 Mayıs itibarıyla bira fiyatları;

Tuborg Zamlı Bira MarkalarıEski FiyatYeni Fiyat
SOL Şişe Bira 33cl (Depozitosuz)28,00 ₺32,00 ₺
Desperados Şişe Bira 33cl31,00 ₺35,00 ₺
Guiness Kutu Bira Fiyatı35,00 ₺38,00 ₺
Weihenstephan Bira Fiyatı28,00 ₺32,00 ₺
Weihenstephan Vitus Bira Fiyatı32,00 ₺35,00 ₺
Guninness Bira Fiyatı34,00 ₺38,00 ₺
Kronenbourg 1664 Blanc Bira Fiyatı28,00 ₺32,00 ₺
Grimbergen Blonde Bira Fiyatı30,00 ₺34,00 ₺
Grimbergen Double Ambree Bira Fiyatı30,00 ₺34,00 ₺

  

Bira fiyatları 2022 | Efes, Tuborg grubu güncel fiyatları | 5 Mayıs bira zammı

EFES, GRUBU GÜNCEL FİYATLARI | 5 MAYIS BİRA ZAMMI

Alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 oldu. Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi. Rakının litresine yapılan 120 liralık artış en yaygın tüketilen 70’lik rakıda 55 liralık zamma tekabül ediyor. Zammın ne kadarının fiyata yansıtılacağını ise satıcı firmalar belirleyecek. Bu artışın ardından 70’lik rakı fiyatının 271 lirası ÖTV olacak.

Bira fiyatları 2022 | Efes, Tuborg grubu güncel fiyatları | 5 Mayıs bira zammı

TUBORG GOLD FİYATLARI

  • 50 lik Tuborg Gold Depozitolu Şişe 21,50 TL
  • 50 lik Tuborg Gold Depozitosuz Şişe 19,50 TL
  • 50 lik Tuborg Gold Kutu 21,75 TL
  • 33 lük Tuborg Gold Depozitolu Şişe 16,00 TL
  • 33 lük Tuborg Gold Kutu 18,00 TL
  • 50 lik Tuborg Amber Depozitosuz Şişe 15,50 TL
  • 50 lik Tuborg Amber Kutu 14,75 TL
  • 50 lik Tuborg Kırmızı Special Kutu 27,50 TL
  • 23,7 lik Tuborg Kırmızı Shot Special Kutu 17,50 TL
  • 50 lik Tuborg Filtresiz Depozitosuz Şişe 23,00 TL
  • 50 lik Tuborg Filtresiz Kutu 22,00 TL

Bira fiyatları 2022 güncel kaç TL? Tuborg, Efes, Bomonti, Carlsberg ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

EFES PİLSEN FİYATLARI

  • Efes Pilsen Depozitolu Yeni Şişe 21,50 TL
  • Efes Pilsen Depozitolu 21,50 TL
  • Efes Pilsen Tek Yön 30 CL 15,00 TL
  • Efes Pilsen Kutu 50 CL 22,00 TL
  • Efes Pilsen Tek Yön 33 CL 21,00 TL
  • Efes Pilsen Kutu 33 CL 17,50 TL
  • Efes Pilsen Kutu 1 LT 40,00 TL
  • Efes Pilsen Malt Depozitolu 50 CL19,50 TL
  • Efes Pilsen Malt Kutu 50 CL 21,00 TL
  • Efes Pilsen Malt Tek Yön 25 CL 12,00 TL
  • Efes Pilsen Fıçı Yüksek Alkollü Kutu 50 CL 25,00 TL
  • Efes Pilsen Özel Seri  Tek Yön 50 CL 22,50 TL
  • Efes Pilsen Özel Seri Tava Kutu 50 CL 22,50 TL
  • Efes Pilsen Glutensiz 50 CL TY 23,00 TL
  • Efes Pilsen Winter Blue 50 CL 22,00 TL
  • ​​​​​​​Efes Pilsen Xtra Kutu 50 CL 27,50 TL
  • ​​​​​​​Efes Pilsen Xtra Shot Kutu 23,7 CL 17,00 TL

  • Efes Özel Seri : 23 TL

Bölge Gündem Editör Ekibi
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