Bira fiyatları 2022 | Efes, Tuborg grubu güncel fiyatları | 27 Mayıs bira zammı

Bira fiyatları 2022. Efes, Tuborg grubu güncel fiyatlarına 27 Mayıs bira zammının detaylarına haberimizde yer verdik. Resmi Gazetede alkol fiyatlarına zam geldiği duyuruldu. Efes grubuna zam geldiğini açıkladı. İşte, güncel bira fiyat

BİRA FİYATLARI 27 MAYIS 2022

27 Mayıs itibarıyla bira fiyatları;

Tuborg Zamlı Bira Markaları Eski Fiyat Yeni Fiyat SOL Şişe Bira 33cl (Depozitosuz) 28,00 ₺ 32,00 ₺ Desperados Şişe Bira 33cl 31,00 ₺ 35,00 ₺ Guiness Kutu Bira Fiyatı 35,00 ₺ 38,00 ₺ Weihenstephan Bira Fiyatı 28,00 ₺ 32,00 ₺ Weihenstephan Vitus Bira Fiyatı 32,00 ₺ 35,00 ₺ Guninness Bira Fiyatı 34,00 ₺ 38,00 ₺ Kronenbourg 1664 Blanc Bira Fiyatı 28,00 ₺ 32,00 ₺ Grimbergen Blonde Bira Fiyatı 30,00 ₺ 34,00 ₺ Grimbergen Double Ambree Bira Fiyatı 30,00 ₺ 34,00 ₺

EFES, GRUBU GÜNCEL FİYATLARI | 5 MAYIS BİRA ZAMMI

Alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 oldu. Bir litre rakıda ÖTV tutarı 481,98 TL'den 602,48 TL'ye yükseltildi. Rakının litresine yapılan 120 liralık artış en yaygın tüketilen 70’lik rakıda 55 liralık zamma tekabül ediyor. Zammın ne kadarının fiyata yansıtılacağını ise satıcı firmalar belirleyecek. Bu artışın ardından 70’lik rakı fiyatının 271 lirası ÖTV olacak.

TUBORG GOLD FİYATLARI

50 lik Tuborg Gold Depozitolu Şişe 21,50 TL

50 lik Tuborg Gold Depozitosuz Şişe 19,50 TL

50 lik Tuborg Gold Kutu 21,75 TL

33 lük Tuborg Gold Depozitolu Şişe 16,00 TL

33 lük Tuborg Gold Kutu 18,00 TL

50 lik Tuborg Amber Depozitosuz Şişe 15,50 TL

50 lik Tuborg Amber Kutu 14,75 TL

50 lik Tuborg Kırmızı Special Kutu 27,50 TL

23,7 lik Tuborg Kırmızı Shot Special Kutu 17,50 TL

50 lik Tuborg Filtresiz Depozitosuz Şişe 23,00 TL

50 lik Tuborg Filtresiz Kutu 22,00 TL

EFES PİLSEN FİYATLARI