Bira fiyatları 2022 | Efes, Tuborg grubu güncel fiyatları | 5 Mayıs bira zammı

Bira fiyatları 2022. Efes, Tuborg grubu güncel fiyatlarına 5 Mayıs bira zammının detaylarına haberimizde yer verdik. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından Efes grubuna zam geldiğini açıkladı. Aybaş, "Bugün itibariyle Efes grubuna bağlı ithal biralara zam geldi" diyerek listeyi paylaştı.

BİRA FİYATLARI 2022

5 Mayıs itibarıyla bira fiyatları 4,00 TL ile 6,00 TL arasında zamlı satışa sunulacak.

Bu kapsamda en ucuz bira fiyatı 18,00 TL ile Varım olurken, en yüksek bira fiyatı ise 51,00 TL ile Duvel bira oldu.

EFES, GRUBU GÜNCEL FİYATLARI | 5 MAYIS BİRA ZAMMI

Aybaş’ın duyurduğuna göre biralardaki yeni fiyatlar şöyle:

Corona 33 cl: 36 TL

Amsterdam kutu/şişe: 38 TL

Bomanti Filtresiz: 25 TL

Efes Özel Seri : 23 TL

Miller 33cl: 23 TL

Miller 50 cl: 30 TL

Varım: 18 TL

Beck’s: 28 TL

Grolsh: 45 TL

Duvel: 51 TL

TUBORG GOLD FİYATLARI

50 lik Tuborg Gold Depozitolu Şişe 21,50 TL

50 lik Tuborg Gold Depozitosuz Şişe 19,50 TL

50 lik Tuborg Gold Kutu 21,75 TL

33 lük Tuborg Gold Depozitolu Şişe 16,00 TL

33 lük Tuborg Gold Kutu 18,00 TL

50 lik Tuborg Amber Depozitosuz Şişe 15,50 TL

50 lik Tuborg Amber Kutu 14,75 TL

50 lik Tuborg Kırmızı Special Kutu 27,50 TL

23,7 lik Tuborg Kırmızı Shot Special Kutu 17,50 TL

50 lik Tuborg Filtresiz Depozitosuz Şişe 23,00 TL

50 lik Tuborg Filtresiz Kutu 22,00 TL

EFES PİLSEN FİYATLARI