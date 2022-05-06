Bira fiyatları 2022 | Efes, Tuborg grubu güncel fiyatları | 5 Mayıs bira zammı
Bira fiyatları 2022, Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş'ın biralara 5 Mayıs tarihi itibari ile gelen zammı duyurmasıyla araştırılıyor. Haberimizden Efes, Tuborg grubu güncel fiyatlarına ulaşabilirsiniz...
Bira fiyatları 2022. Efes, Tuborg grubu güncel fiyatlarına 5 Mayıs bira zammının detaylarına haberimizde yer verdik. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından Efes grubuna zam geldiğini açıkladı. Aybaş, "Bugün itibariyle Efes grubuna bağlı ithal biralara zam geldi" diyerek listeyi paylaştı.
BİRA FİYATLARI 2022
5 Mayıs itibarıyla bira fiyatları 4,00 TL ile 6,00 TL arasında zamlı satışa sunulacak.
Bu kapsamda en ucuz bira fiyatı 18,00 TL ile Varım olurken, en yüksek bira fiyatı ise 51,00 TL ile Duvel bira oldu.
EFES, GRUBU GÜNCEL FİYATLARI | 5 MAYIS BİRA ZAMMI
Aybaş’ın duyurduğuna göre biralardaki yeni fiyatlar şöyle:
Corona 33 cl: 36 TL
Amsterdam kutu/şişe: 38 TL
Bomanti Filtresiz: 25 TL
Efes Özel Seri : 23 TL
Miller 33cl: 23 TL
Miller 50 cl: 30 TL
Varım: 18 TL
Beck’s: 28 TL
Grolsh: 45 TL
Duvel: 51 TL
TUBORG GOLD FİYATLARI
- 50 lik Tuborg Gold Depozitolu Şişe 21,50 TL
- 50 lik Tuborg Gold Depozitosuz Şişe 19,50 TL
- 50 lik Tuborg Gold Kutu 21,75 TL
- 33 lük Tuborg Gold Depozitolu Şişe 16,00 TL
- 33 lük Tuborg Gold Kutu 18,00 TL
- 50 lik Tuborg Amber Depozitosuz Şişe 15,50 TL
- 50 lik Tuborg Amber Kutu 14,75 TL
- 50 lik Tuborg Kırmızı Special Kutu 27,50 TL
- 23,7 lik Tuborg Kırmızı Shot Special Kutu 17,50 TL
- 50 lik Tuborg Filtresiz Depozitosuz Şişe 23,00 TL
- 50 lik Tuborg Filtresiz Kutu 22,00 TL
EFES PİLSEN FİYATLARI
- Efes Pilsen Depozitolu Yeni Şişe 21,50 TL
- Efes Pilsen Depozitolu 21,50 TL
- Efes Pilsen Tek Yön 30 CL 15,00 TL
- Efes Pilsen Kutu 50 CL 22,00 TL
- Efes Pilsen Tek Yön 33 CL 21,00 TL
- Efes Pilsen Kutu 33 CL 17,50 TL
- Efes Pilsen Kutu 1 LT 40,00 TL
- Efes Pilsen Malt Depozitolu 50 CL19,50 TL
- Efes Pilsen Malt Kutu 50 CL 21,00 TL
- Efes Pilsen Malt Tek Yön 25 CL 12,00 TL
- Efes Pilsen Fıçı Yüksek Alkollü Kutu 50 CL 25,00 TL
- Efes Pilsen Özel Seri Tek Yön 50 CL 22,50 TL
- Efes Pilsen Özel Seri Tava Kutu 50 CL 22,50 TL
- Efes Pilsen Glutensiz 50 CL TY 23,00 TL
- Efes Pilsen Winter Blue 50 CL 22,00 TL
- Efes Pilsen Xtra Kutu 50 CL 27,50 TL
- Efes Pilsen Xtra Shot Kutu 23,7 CL 17,00 TL
Efes Özel Seri : 23 TL