İstanbul23 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Birahanede çalışan Özbek kadın, pompalı tüfekle öldürüldü (3)

Birahanede çalışan Özbek kadın, pompalı tüfekle öldürüldü (3)

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, bir birahanede kayıt dışı konsimatrislik yaptığı iddia edilen Özbekistan uyruklu Ozodkhon Abdıkarımova'yı pompalı tüfekle öldürdükten sonra kaçan Vedat K., polis ve jandarmanın ortak çalışmasıyla yakalandı.

Birahanede çalışan Özbek kadın, pompalı tüfekle öldürüldü (3)

YAKALANDI

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, bir birahanede kayıt dışı konsimatrislik yaptığı iddia edilen Özbekistan uyruklu Ozodkhon Abdıkarımova'yı pompalı tüfekle öldürdükten sonra kaçan Vedat K., polis ve jandarmanın ortak çalışmasıyla yakalandı. Basat köyü yakınlarında yakalanan Vedat K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Vedat K. ile Ozorkhon Abdıkarımova arasında ilişki olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT