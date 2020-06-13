"Bırakın Galatasaray'a gideyim"! Hasan Ali'den Fenere rest

Sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcunun son durumu şimdiden yılan hikayesine döndü.30 yaşındaki futbolcunun menajerinin sarı-kırmızılı takımla görüştüğü iddiası da bu transfer söylentileri ihtimalini arttırmış durumda. Başarılı futbolcu 2012'den beri sarı-lacivertli takımda oynuyor.Taraftarların yoğun protestolarına da zaman zaman maruz kalan oyuncunun da bu transfere yeşil ışık yaktığı ifade edildi.

Sarı-lacivertlilerin Hasan Ali Kaldırım'ı kadroda düşünmediği belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin milli sol bekin yerine alternatifler belirlediği ve Caner Erkin'in en güçlü aday olduğu ifade edilmişti..Ama sarı-lacivertli takım oyuncuyu bedelsiz göndermek istemiyor. Cüzzi bir bonservis ile çözüme kavuşabileceğini dile getiren yönetimin bu kararına şimdilik Terim'in veto ettiği ve transferin çıkmaza girdiği bildiirldi.