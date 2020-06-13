"Bırakın Galatasaray'a gideyim"! Hasan Ali'den Fenere rest
Kayserispor'dan 2012 yaz transfer döneminde transfer edilen ve 8 yıldır Fenerbahçe forması giyen başarılı futbolcu sezon sonunda takımda düzenli forma şansı bulamaması halinde Galatasaray'a imza atmak istiyor. Futbolcu'nun yönetime bu isteğini ilettiği ve "Bırakın Galatasaray'a gideyim" dediği belirtildi.
Sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcunun son durumu şimdiden yılan hikayesine döndü.30 yaşındaki futbolcunun menajerinin sarı-kırmızılı takımla görüştüğü iddiası da bu transfer söylentileri ihtimalini arttırmış durumda. Başarılı futbolcu 2012'den beri sarı-lacivertli takımda oynuyor.Taraftarların yoğun protestolarına da zaman zaman maruz kalan oyuncunun da bu transfere yeşil ışık yaktığı ifade edildi.
Sarı-lacivertlilerin Hasan Ali Kaldırım'ı kadroda düşünmediği belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin milli sol bekin yerine alternatifler belirlediği ve Caner Erkin'in en güçlü aday olduğu ifade edilmişti..Ama sarı-lacivertli takım oyuncuyu bedelsiz göndermek istemiyor. Cüzzi bir bonservis ile çözüme kavuşabileceğini dile getiren yönetimin bu kararına şimdilik Terim'in veto ettiği ve transferin çıkmaza girdiği bildiirldi.
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