Ekranların sevilen ismi İlker Kaleli'nin Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. TV 100'den Birsen Altuntaş, aşk iddialarını ortaya çıkardı. İkilinin yaklaşık bir aydır aşk yaşadığı öğrenildi. Peki Biran Damla Yılmaz kimdir? İlker Kaleli ile aşk mı yaşıyor? İşte detaylar...

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Konservatuar eğitimi alan Biran Damla Yılmaz, kameralar karşısına ilk olarak 2014 yılında yayınlanan Yasak dizisinde canlandırdığı Esma karakteri ile çıkmıştır. Beyaz Yalan, Çılgın Dersane: Ada, Kırgın Çiçekler, Mucize 2 Aşk gibi yapımlarda rol alan Biran Damla Yılmaz, şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Baraj dizisinde yer almaktadır. Biran Damla Yılmaz, 1,61 metre boyunda, 54 kilo ve Yengeç burcudur.

İLKER KALELİ İLE AŞK MI YAŞIYOR?

TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Biran Damla Yılmaz ve İlker Kaleli'nin yaklaşık 1 aydır ilişki yaşadığı belirtildi. Çiftin ilişkilerini ne zaman açıklayacağı merak konusu oldu.

Biran Damla Yılmaz’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Canevim (Ceylan Haksever) (TV Dizisi)

2019 – Mucize 2 Aşk (Mizgin) (Sinema Filmi)

2015 – 2017 – Kırgın Çiçekler (Eylül) (TV Dizisi)

2015 – Beyaz Yalan (Nesrin) (TV Dizisi)

2015 – Muhteşem Yüzyıl (Cariye) (TV Dizisi)

2014 – Çılgın Dersane: Ada (Deniz) (Sinema Filmi)

2014 – Yasak (Esma) (TV Dizisi)

Sürpriz aşk! İlker Kaleli gönlünü Biran Damla Yılmaz'a kaptırdı