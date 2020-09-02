Biran Damla Yılmaz'ın canlı yayın kazası! Değiştirdiği surat ifadesi gündem oldu

FOX TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Baraj'ın güzel oyuncusu Biran Damla Yılmaz, partneri Burak Yörük ile sosyal medyada yaptığı canlı yayın magazin gündeminde olay yarattı. Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesindeki değişiklik herkesin dikkatini çekti.