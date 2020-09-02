Biran Damla Yılmaz'ın canlı yayın kazası! Değiştirdiği surat ifadesi gündem oldu
FOX TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Baraj'ın güzel oyuncusu Biran Damla Yılmaz, partneri Burak Yörük ile sosyal medyada yaptığı canlı yayın magazin gündeminde olay yarattı. Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesindeki değişiklik herkesin dikkatini çekti.
Baraj dizisinin başrol oyuncularından Biran Damla Yılmaz sosyal medya hesabı instagram üzerinden partneri Burak Yörük ile canlı yayından sonra yaptığı mimik hareketi çok konuşuldu. Genç oyuncunun kısa sürede gündem olan bu hareketi kameralara böyle yansıdı.
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02 Eylül 2020 Çarşamba 10:30
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