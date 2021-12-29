Biraz dinlendi yeniden gaza bastı! Dolar ve Euro yükselişe geçti! İşte, serbest piyasadaki döviz fiyatlarında son durum!

Döviz kurlarındaki hareketlilik vatandaşı paniğe sürüklemiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın manifesto niteliğindeki açıklamalarıyla birlikte adeta çakılmıştı. Günlerdir aynı seyirde ilerleyen kurlarda bu sabah itibarıyla hareketlilik gözlemlendi. Piyasanın güne başlamasından bu yana dolar, euro ve gram altındaki artış, vatandaşa yeniden "dolar yükselir mi?" sorularını sordurttu. İşte, serbest piyasadaki döviz fiyatlarında son durum...

SERBEST PİYASADAKİ DÖVİZ FİYATLARINDA SON DURUM

Sabah saatlerinde serbest piyasada, 11,9410 liradan alınan dolar 11,9430 liradan satılıyordu. 13,4980 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 13,5000 lira olarak belirlenmişti.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 11,8270 lira, avronun satış fiyatı ise 13,3790 lira olmuştu.

29 Aralık 2021 saat 15.00 itibarıyla dolardaki yükseliş vatandaşta merak uyandırdı. İşte yükselen rakamlar;

Sabah saatlerinde 11,9410 liradan alınan dolar 11,9430 liradan satılırken, öğleden sonra, 12,4371 liradan alınıp, 12,4552 liradan satılıyor.

Sabah saatlerinde 13,4980 liradan alınan Euro 13,5000 liradan satılırken, öğleden sonra, 14,0432 liradan alınıp, 14,0754 liradan satılıyor.

Sabah saatlerinde 677,65 liradan alınan gram altın 677,79 liradan satılırken, öğleden sonra, 719,02 liradan alınıp, 719,15 liradan satılıyor.