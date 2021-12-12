Bircan Bali bu defa Hadise'nin aşkı Mehmet Dinçerler'in siyah noktasına kafayı taktı! "Iyy midem kalktı"

Yakınlaştıkları dans hayranlarını bile çileden çıkarmıştı! Edis ve Zeynep Bastık yeniden bir araya geldi, bu defa...