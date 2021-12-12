Bircan Bali bu defa Hadise'nin aşkı Mehmet Dinçerler'in siyah noktasına kafayı taktı! "Iyy midem kalktı"
Bircan Bali bu defa Hadise'nin aşkı Mehmet Dinçerler'in siyah noktasına kafayı taktı! "Iyy midem kalktı"
Söylemezsem Olmaz programı sunucularından Bircan Bali, Altın Kelebek davetlilerine ilişkin yorumlarda bulunurken, ünlüleri bir kenara bırakıp, Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'i diline doladı. Bali, Dinçerler'in cildinde yer alan siyah noktalar hakkında "gerçekten siyah noktanızdan midem kalktı" yorumlarında bulun