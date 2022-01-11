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  3. Bircan Bali "Gümrük müsün sen?" diyerek tiye aldığı Demet Akalın'ın programa konuk olacağını öğrenince, korkudan sözlerini yuttu!

Bircan Bali "Gümrük müsün sen?" diyerek tiye aldığı Demet Akalın'ın programa konuk olacağını öğrenince, korkudan sözlerini yuttu!

Söylemezsem Olmaz adlı magazin programı sunucusu Bircan Bali, daha önce tiye aldığı Demet Akalın'ı bu defa programda pamuklara sardı. Akalın'ın stüdyoya konuk olacağını öğrenen Bali, "O kadar güzel oldu ki" diyerek sevinç alkışları patlattı.

Ekranların sevilen magazin programı Söylemezsem Olmaz'ın sivri dilli sunucusu Bircan Bali, geçmişte tiye aldığı Demet Akalın'ın stüdyoda konuk edileceğini öğrenince sevinçten dört köşe oldu. Bali, geçtiğimiz yıllarda Demet Akalın'ın, "Benim açtığım kapılardan gidiyorlar" cümlelerini canlı yayında tiye almış, "Eski popülerliği de yok ki, neden böyle cümleler söylüyor? Sen gümrük müsün? Sultan Süleyman Han Hazretleri geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bircan Bali Gümrük müsün sen? diyerek tiye aldığı Demet Akalın'ın programa konuk olacağını öğrenince, korkudan sözlerini yuttu!

SÖYLEDİKLERİNİ BİR ANDA UNUTTU

Ayrıca, Akalın için "Polemikler Kraliçesi" lakabının kullanılmasına da sinirlenen "Popun kraliçesi", programda bir daha bu yakıştırmanın yapılmaması için Bali ve diğer sunucuların uyarılması gerektiğine dikkat çekmişti. O zamandan bu yana Akalın için kısıtlanan bu yakıştırma, Bali'nin de cümlelerini kısıtlamasına sebep olmuştu.

Bircan Bali Gümrük müsün sen? diyerek tiye aldığı Demet Akalın'ın programa konuk olacağını öğrenince, korkudan sözlerini yuttu!

Son olarak, Söylemezsem Olmaz ekranlarında Seren Serengil'in, Demet Akalın'ı konuk edecekleri bilgisini vermesiyle, Bali'nin abartılı tavırları dikkat çekti. Görüntülerde sivri dilli sunucunun daha önce tiye aldığı şarkıcı için gereğinden fazla sevinmesi takipçilerinin radarına yakalandı. "Ne oldu Bircan, daha önce tiye almamış mıydın sen bu kadını" yorumlarında bulunan sosyal medya kullanıcıları, Bali'nin verdiği tepkileri abartı buldu.

Bircan Bali Gümrük müsün sen? diyerek tiye aldığı Demet Akalın'ın programa konuk olacağını öğrenince, korkudan sözlerini yuttu!

 

Büşra Mercimek
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