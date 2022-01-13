Bircan Bali "Gümrük müsün sen?" diyerek tiye aldığı Demet Akalın'ın programa konuk olacağını öğrenince, korkudan ne yapacağını şaşırdı! Söylemezsem Olmaz adlı magazin programı sunucusu Bircan Bali, daha önce tiye aldığı Demet Akalın'ı bu defa programda pamuklara sardı. Akalın'ın stüdyoya konuk olacağını öğrenen Bali, "O kadar güzel oldu ki" diyerek sevinç alkışları patlattı.

1 6 Ekranların sevilen magazin programı Söylemezsem Olmaz'ın sivri dilli sunucusu Bircan Bali, geçmişte tiye aldığı Demet Akalın'ın stüdyoda konuk edileceğini öğrenince sevinçten dört köşe oldu.