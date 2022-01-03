Bircan Bali'nin "Uyuşturucu müptelası, metres" dediği kişinin kim olduğu ortaya çıktı! Son dönemde 'yasak aşk' iddialarıyla gündeme geliyor!

Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çok konuşulan Bircan Bali, story kısmından bir arkadaşının kocasıyla ünlü bir kadının yasak aşk yaşadığını söyledi. "Uyuşturucu müptelası, düşük, metres" diyen Bircan Bali, ünlünün ismini vermemişti.

Ancak Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu iddiası gündeme bomba gibi düşünce Bircan Bali açıklama yaparak "Ben kendi sayfamda bahsetmiştim bu yasak aşk skandalından" dedi. Bali'nin bu sözleri Gülşah Saraçoğlu'na söylediği ortaya çıktı.

"KURBAN GİDECEKSİN"

Deha Bilimlier ise Söylemezsem Olmaz'a bağlanarak "Gökhan Göz ile Gülşah Saraçoğlu’nu ben tanıştırdım" dedi.

Bircan Bali ise bu sözden sonra "İhanetin acısıyla kurban gideceksin. Senin hanımın da Gülşah'ın sürekli gelip seni çekmesinden rahatsız. Bu haberlerin bu şekilde çıkmasını sağlayan taraf senin tarafından değil diğer taraftan çıkıyor bu konu" dedi.

"KARIMA AŞIĞIM"

Deha Bilimlier iddialara son noktayı Söylemezsem Olmaz programında koydu:

”Ben karıma aşık bir adamım. aşk adamıyım, 20 senedir sahneye çıkıyorum. .

Benim Gülşah'la hiçbir telefon trafiğim olmadı. öyle bir şey söz konusu değil. Bu haber çıkmadan önceki gece Gülşah sahnemde düştü. güldük, eğlendik. Ondan sonra herkes yoluna gitti. bu haber nasıl çıktı şok içinde kaldık. Eşim benden çok emin."