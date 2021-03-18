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Birce Akalay, Fasih Saylan ile ilişkisi hakkında konuştu

Market çıkışı objektiflere yakalanan Birce Akalay gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fasih Saylan hakkında soru soran gazetecilere Akalay, "İlişkimizi sonlandırdık" yanıtını verdi.

Birce Akalay, Fasih Saylan ile ilişkisi hakkında konuştu 119

Habertürk'e göre Birce Akalay geçtiğimiz gün Kuruçeşme'de bir marketten çıkarken görüntülendi.