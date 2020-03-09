Birce Akalay’ın fotoğrafı Instgram tarafından kaldırıldı

Gölde sırt üstü yatmış bir fotoğrafını paylaşan oyuncu Birce Akalay yasak yedi! Paylaştığı fotoğraf ‘çıplaklık ve cinsellik kuralları’ gereği kaldırıldı.

"TEŞEKKÜRLER INSTAGRAM"

Güzel oyuncu son derece masum bir kare tercih etmiş olmasına rağmen kendisine uygulanan bu yasağa anlam veremezken tepkisini ‘Teşekkürler Instagram’ satırları ve alkış emojileri ile gösterdi.

Akalay’ın paylaşımının ‘çıplaklık ve cinsellik kuralları’ gereği kaldırılmasına anlam veremeyen ve tepki gösteren isimler arasına oyuncunun ünlü arkadaşları da katıldı.