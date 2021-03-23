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  3. Birce Akalay'ın paylaşımı olay yarattı!

Birce Akalay'ın paylaşımı olay yarattı!

Gündeme dair paylaşım yapan oyuncu Birce Akalay, bu paylaşımıyla takipçilerini ikiye böldü

Birce Akalay'ın paylaşımı olay yarattı!

Güzel oyuncu Birce Akalay'ın sosyal medya üzerinden gündeme dair yaptığı paylaşım olay oldu. . Akalay Türkiye gündemine dair yaptığı paylaşımla bazı takipçilerinden beğeni toplarken bazılarından ise tepki gördü.

Birce Akalay fotoğrafına şu yorumu yaptı:

"Gittikçe daha da fakirleşen ülkemi
Perişan olan geleceğimizi,
Artık imkansız gibi görünen hayallerimizi,
Yolun sonuna gelmiş ekonomimizi,
Can çekişen demokrasimizi,
Hakları gasp edilen hemcinslerimi,
Akılla izah edilemeyen politikaları,
Hiçbir vicdana sığmaz mahkumiyetleri,
Gözünü karartmış bilinçli ve yoz cehaleti,
Ve tüm bunlara rağmen, inadına karanlığın sonundaki aydınlığa bir kıvılcım olabilmeyi düşünüyorum.”

Birce Akalay'ın paylaşımı olay yarattı!

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