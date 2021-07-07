Birce Akalay'ın yeni bir aşka yelken açtığı haberlerinin çıkması ve sevgilisiyle bir mekanda kameralara yansımasının üzerine sevgilisinin kim olduğu merak edilmeye başlandı. Biz de Birce Akalay'ın sevgilisi kimdir? Erdem Hamza kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

BİRCE AKALAY'IN SEVGİLİSİ KİMDİR? ERDEM HAMZA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Bir süredir birlikte olduğu Fatih Saylan ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Birce Akalay, yeni bir aşka yelken açarak Erdem Hamza ile ilişkiye başladı.

Sevgilisiyle bir mekanda görüntülenince Erdem Hamza'nın hayatı merak konusu oldu. Ancak ünlü oyuncunun sevgilisi Erdem Hamza'nın nereli ve kaç yaşında olduğu bilgilerine ulaşamadık. Bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir.

MESLEĞİ NE?

37 yaşındaki başarılı oyuncu Birce Akalay'ın sevgilsi Erdem Hamza iç mimarlık yapmaktadır.