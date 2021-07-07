Ghezzal'dan flaş açıklama: Galatasaray'ı reddedip Beşiktaş'la anlaştığım yalan!Birce Akalay'ın sevgilisi kimdir? Erdem Hamza kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?Önce Kadir Has şimdi de Marmara Üniversitesi: Aşı olmayanlar okula alınmayacak mı? Resmi açıklama geldi!Taze aşıklar Asmalımescit'te! Birce Akalay yeni sevgilisi Erdem Hamza ile ilk kez görüntülendi!Pansiyon odasında dehşet yaşadı! Uyurken, odasına giren 2 kişinin cinsel saldırısına uğradı, şikayetçi olmadıPSG, Hakimi'yi transferi etiiğini duyurduNakdi Ücret Desteği ne zaman yatacak 2021, Temmuz ayı destek ödemesi bitti mi? 2021 Nakdi Ücret Desteği uzatıldı mı, sorgulama nasıl yapılır?Sözleşmeli Öğretmenlik sözlü sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak 2021? https://www.turkiye.gov.tr Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama ekranıTüm siteyi ayağa kaldırmıştı! İrem Derici verdiği rahatsızlıktan dolayı özür diledi: "Uykum ağır, ayı gibi uyuyorum"Arpağ isminin anlamı nedir, Arpağ ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Birce Akalay'ın sevgilisi kimdir? Erdem Hamza kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

Birce Akalay'ın sevgilisi kimdir? Erdem Hamza kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

Ünlü oyuncu Birce Akalay yeni sevgilisi Erdem Hamza ile ilk kez görüntülenmesinin ardından Birce Akalay'ın sevgilisi kimdir? Erdem Hamza kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? soruları merakla araştırılmaya başlandı. Detaylar haberimizde...

Birce Akalay'ın sevgilisi kimdir? Erdem Hamza kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

Birce Akalay'ın yeni bir aşka yelken açtığı haberlerinin çıkması ve sevgilisiyle bir mekanda kameralara yansımasının üzerine sevgilisinin kim olduğu merak edilmeye başlandı. Biz de Birce Akalay'ın sevgilisi kimdir? Erdem Hamza kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

BİRCE AKALAY'IN SEVGİLİSİ KİMDİR? ERDEM HAMZA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Bir süredir birlikte olduğu Fatih Saylan ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Birce Akalay, yeni bir aşka yelken açarak Erdem Hamza ile ilişkiye başladı. 

Sevgilisiyle bir mekanda görüntülenince Erdem Hamza'nın hayatı merak konusu oldu. Ancak ünlü oyuncunun sevgilisi Erdem Hamza'nın nereli ve kaç yaşında olduğu bilgilerine ulaşamadık. Bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir.

Birce Akalay'ın sevgilisi kimdir? Erdem Hamza kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MESLEĞİ NE?

37 yaşındaki başarılı oyuncu Birce Akalay'ın sevgilsi Erdem Hamza iç mimarlık yapmaktadır. 

Birce Akalay'ın sevgilisi kimdir? Erdem Hamza kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT