Birçok ile operasyon düzenledi, 52 kişi göz altına alındı

İstanbul merkezli 4 ile uyuşturucu satıcılığı sebebiyle operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 58 kişiden 52'si gözaltına alındı.

"Torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.9 aydır uyuşturucu satıcıların takibinde olan ekipler, hakkında gözaltı kararı verilen 58 şüpheliyi yakalamak için İstanbul'da Bahçelievler, Güngören, Beylikdüzü, Ümraniye, Bağcılar ilçeleri ile Muş, Kastamonu ve Tekirdağ'da belirlenen 55 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

52 kişinin gözaltına alındığı operasyona Özel harekat polisleri de destek verdi. Belirtilen adreslerde bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait fişek bulundu. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürülürken, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.