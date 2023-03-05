Birçok kazaya sebep oldu! Vatandaşlar yolda eylem yaptı

En son dün yolun karşısına geçmek isterken aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve şu an hayati tehlikesi devam eden 6 yaşındaki çocuğun yakınları da eyleme katıldı.Şırnak-Cizre karayolunun 15. kilometresinde bulunan Toptepe köyünde yaşanan kazalar ile ilgili vatandaşlar yolda eylem yaptı. Köylüler bir süre Şırnak-Cizre karayolunu trafiğe kapattı. Jandarmanın olay yerine sevk edilmesi ve köylüler ile yapılan müzakereler sonucu yol yeniden trafiğe açıldı.

3 YILDA 5 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Toptepe Köyü Muhtarı Mustafa Güngen, “Son 3 yılda bu yolda 5 trafik kazası meydana geldi. Bundan 2 ay önce Şırnak Valisi Osman Bilgin, köyümüze geldi. Ziyaret sırasında bu yol ile ilgili sorunları dile getirdik. Vatandaşların ve hayvanların yolun karşısına geçmek zorunda kaldıklarını anlattık. Vali Bey, hemen karayolları bölge müdürünü arayıp durumu iletti. Bir ay önce karayollarından bir ekip geldi. Yer tespiti yaptılar. Alt geçidin yapılması için karar kılındı. Çalışmaların en yakın zamanda başlamasını bekliyoruz” dedi.