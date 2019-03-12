Birçok ülke Boeing 737 MAX 8 uçaklarına hava sahasını kapattı

Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülke, Boeing 737 MAX 8 tipi uçakların ülkeye giriş çıkışını geçici olarak yasakladı.

Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın son beş ayda iki kere düşmesiyle yaşanan faciaların ardından birçok ülke tedbir aldı. Türkiye, Avustralya, Singapur, İngiltere, Umman, Çin, Almanya, Malezya, Fransa ve İrlanda gibi ülkeler Boeing 737 MAX 8 uçaklarına hava sahalarını geçici olarak kapadıklarını duyurdu.

Rusya'nın en büyük havayolu şirketlerinden olan S7'den yapılan resmi açıklamada, Etiyopya'da 10 Mart'ta düşen Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının kesin düşüş sebebiyle ilgili net raporlar ortaya çıkana dek filosunda bulunan 2 uçağın uçuşlarını geçici süreliğine askıya aldığı duyurdu.

Fransız Sivil Havacılık Yönetimi (DGAC) yaptığı açıklamada, Fransız havacılık şirketlerinin filosunda Boeing 737 MAX tipi uçak bulunmadığını ancak diğer şirketlerin bünyesindeki aynı modelin Fransız hava sahasına girmesini yasakladıklarını duyurdu.

Avrupa Havacılık Otoritesi EASA da Ekim 2018'de Endonezya'da ve bir kaç gün önce Etiyopya'da düşen Boeing 737 MAX 8 uçaklarına Avrupa hava sahasının kapatıldığını duyurdu.

Pazar günü, Etiyopya Havayolları'na ait 157 kişinin bulunduğu Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağı, Etiyopya'nın Addis Ababa kentinden Kenya'nın Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşmüştü. Ekim 2018'de ise Endonezya'da Lion Havayolları'na ait Boeing 737 MAX 8 tipi uçak denize düşmüş ve 189 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA