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Birçok ülkede kullanımı askıya durdurulmuştu! AstraZeneca aşısına bir şok daha: İngiltere'de 40 yaş altına yapılmayacak!

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı geliştirilen AstraZeneca aşısının, kan pıhtılaşmasına sebep olduğu gerekesiyle kullanımının bir çok ülkede askıya alınması, sünyada şok etkisi yaratmıştı. Konuya ilişkin flaş bir hamle yapan İngiltere, aşının 40 üzeri kişilerde kullanımını sınırlandırdı.

Birçok ülkede kullanımı askıya durdurulmuştu! AstraZeneca aşısına bir şok daha: İngiltere'de 40 yaş altına yapılmayacak!

 İngiltere'de İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu (MHRA), 40 yaş altındakilerde daha fazla kan pıhtılaşmasına yol açtığı değerlendirilen Oxford-AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yerine, ülkede acil kullanımına onay verilen diğer aşıların yapılması tavsiyesinde bulundu.

İngiltere Sağlık Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada, Oxford-AstraZenaca aşısı olan kişilerin 242'sinde kan pıtılaşması meydana geldiği ve bu vakaların büyük çoğunluğunun, aşının ilk dozunu yaptırmalarının ardından görüldüğü ifade edildi.

Birçok ülkede kullanımı askıya durdurulmuştu! AstraZeneca aşısına bir şok daha: İngiltere'de 40 yaş altına yapılmayacak!

'DİĞER AŞILARI YAPTIRIN'

Açıklamada, MHRA'nın gençlerde pıhtılaşma oranlarının daha yüksek görüldüğü gerekçesiyle 40 yaşın altındakilere Oxford-AstraZeneca aşısı yerine ülkede kullanımına onay verilen diğer aşıların yapılması tavsiyesinde bulunduğu kaydedildi.

Birçok ülkede kullanımı askıya durdurulmuştu! AstraZeneca aşısına bir şok daha: İngiltere'de 40 yaş altına yapılmayacak!

Kovid-19 aşılarının, ölüm, ağır hastalık ve bulaşma riskini önemli ölçüde azalttığına dikkat çekilen açıklamada, Oxford-AstraZeneca aşısının faydasının, riskinden daha fazla olduğu aktarıldı.

Birçok ülkede kullanımı askıya durdurulmuştu! AstraZeneca aşısına bir şok daha: İngiltere'de 40 yaş altına yapılmayacak!

SAĞLIK SORUNU OLMAYAN 18-39 YAŞ ARASINA YAPILACAK

Açıklamada, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısının 34 milyon 934 bin 171'e ulaştığı ülkede, 8 Aralık 2020'de başlayan aşılama programıyla 10 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesinin önlendiğinin tahmin edildiği bildirildi.

Birçok ülkede kullanımı askıya durdurulmuştu! AstraZeneca aşısına bir şok daha: İngiltere'de 40 yaş altına yapılmayacak!

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi (JCVI) Başkanı Prof Wei Shen Lim, önceliklerinin aşıların güvenliği olduğunu belirtti.

Birçok ülkede kullanımı askıya durdurulmuştu! AstraZeneca aşısına bir şok daha: İngiltere'de 40 yaş altına yapılmayacak!

Lim, "Kovid-19 oranları kontrol altına alınmaya devam ettiği için kronik sağlık sorunu olmayan 18-39 yaş aralığındakilere, aşılama programının ilerlemesinde gecikmeye neden olmayacaksa Oxford-AstraZeneca aşısı yerine alternatif Kovid-19 aşılarının yapılmasını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Birçok ülkede kullanımı askıya durdurulmuştu! AstraZeneca aşısına bir şok daha: İngiltere'de 40 yaş altına yapılmayacak!

ASTRAZENECA YERİNE PFİZER VEYA MODERNA

MHRA, 8 Aralık 2020 - 31 Mart 2021 tarihlerinde 79 kan pıhtılaşması vakasının rapor edildiğini, bu kişilerden 19'unun hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Birçok ülkede kullanımı askıya durdurulmuştu! AstraZeneca aşısına bir şok daha: İngiltere'de 40 yaş altına yapılmayacak!

Ülkede, 7 Nisan'da 30 yaş altındakilere kan pıhtılaşmasına yol açtığı gerekçesiyle Oxford-AstraZeneca aşısının yerine Pfizer veya Moderna'nın aşılarının yapılacağı açıklanmıştı.

Birçok ülkede kullanımı askıya durdurulmuştu! AstraZeneca aşısına bir şok daha: İngiltere'de 40 yaş altına yapılmayacak!

Bazı Avrupa ülkeleri, kan pıhtılaşması yaptığı gerekçesiyle söz konusu aşının kullanımını askıya almış veya yaşa göre sınırlandırmıştı.

MHRA, Oxford-AstraZeneca aşısının yanı sıra Pfizer-BioNTech ve Moderna açılarının acil kullanımına onay vermişti.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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