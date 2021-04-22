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  3. Birçok yeri kundaklamıştı! “Neron Ümit” lakaplı kundakçı tutuklandı

Birçok yeri kundaklamıştı! “Neron Ümit” lakaplı kundakçı tutuklandı

İstanbul Kağıthane'de son bir yıl içerisinde minibüs, motosiklet, kulübe ve işyeri başta olmak üzere birçok yeri kundaklayarak ateşe veren ve polis ekiplerince yakalanmasına rağmen adli makamlarca defalarca serbest bırakılan "Neron Ümit" lakaplı şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Birçok yeri kundaklamıştı! “Neron Ümit” lakaplı kundakçı tutuklandı

Kağıthane'nin çeşitli semtlerinde "Neron Ümit" lakaplı 30 yaşındaki Osman M., son 1 yıl içerisinde minibüs, motosiklet, kulübe ve işyeri başta olmak üzere birçok yeri tinerle ateşe vererek kundaklamıştı. Son olarak şahıs, geçtiğimiz Cumartesi günü Hamidiye Mahallesi'nde bir binanın bodrum katını kundaklamıştı. Olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ekiplerinin "kundaklama olabilir" ihtimali üzerine çalışma başlatmıştı.

METRİS CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda bodrum katın tinerle ateşe verildiğinin tespit edilmesi üzerine kundaklayan "Neron Ümit" lakaplı Osman M. (30) kıskıvrak yakalamıştı. Üst aramasında üzerinde pet şişe içerisinde tiner ele geçirilen şahıs gözaltına alınmıştı. Emniyette 4 adet "mala zarar verme", 4 adet "hırsızlık", 2 adet "yangın", 2 adet "Ateşli silahlar kanununa muhalefet", 8 adet "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak", 5 adet "yaralama" ve 3 adet "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından kaydı olduğu belirlenen ve Sadabad Polis Merkezi Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkartıldığı mahkemece "mala zarar verme" ve "genel güvenliği tehlikeye sokma" suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

Suç makinesi şahsın kundaklama olaylarının ardından her defasında Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmış, ancak mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. Öte yandan şahıs vatandaşların araçlarının üstüne çıkarak zarar vermesi nedeniyle geçtiğimiz Kasım ayında da tekme ve tokatlarla dövülmüştü.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Birçok yeri kundaklamıştı! “Neron Ümit” lakaplı kundakçı tutuklandı

Birçok yeri kundaklamıştı! “Neron Ümit” lakaplı kundakçı tutuklandı

Birçok yeri kundaklamıştı! “Neron Ümit” lakaplı kundakçı tutuklandı

Birçok yeri kundaklamıştı! “Neron Ümit” lakaplı kundakçı tutuklandı

Birçok yeri kundaklamıştı! “Neron Ümit” lakaplı kundakçı tutuklandı

Birçok yeri kundaklamıştı! “Neron Ümit” lakaplı kundakçı tutuklandı

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