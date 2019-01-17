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Birden bire oluştu, görenler gözlerine inanamadı

Sivas'ta şehir merkezindeki yaya kaldırımında çökme meydana gelerek 4 metre çapında ve derinliğinde çukur oluştu.

Birden bire oluştu, görenler gözlerine inanamadı

Sivas'ta şehir merkezindeki yaya kaldırımında çökme meydana gelerek 4 metre çapında ve derinliğinde çukur oluştu.

Sivas'ta Diriliş Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir kaldırımda 4 metre çapında 4 metre derinliğinde çukur oluştu. Oluştuktan kısa bir süre sonra içi su dolan çukur şaşkınlığa neden oldu. Olay sırasında kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir yaralanmayı önledi. Vatandaşlar, biranda oluşan çukura bir anlam veremezken yaşadıkları şaşkınlığı dile getirdi. Çukuru yer altında oluşan küçük bir toprak kaymasının neden olduğu düşünülüyor.

Kaynak: İHA

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