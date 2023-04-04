Birdi iki oldu! Paris'in sembollerinden olan Eyfel'in yanın bir kule daha neden dikildi?

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ve dünyanın en çok ziyaretçi akınına uğrayan Eyfel Kulesi herkesi şaşırttı! Eyfel kulesinin yanına bir Eyfel kulesi daha dikildi ve görenler Eyfel doğurmuş ifadelerini kullandı. Herkesi şaşırtan görüntüler sonrası ise gerçek ortaya çıktı.

YAYINLAMA
Google News
Birdi iki oldu! Paris'in sembollerinden olan Eyfel'in yanın bir kule daha neden dikildi?

Fransa'nın başkenti Paris'te görenleri hayretlere içerisinde bırakan bir olay yaşandı. Şehrin simgelerinden plan Eyfel kulesinin yanında bir Eyfel kulesi daha dikildiği görüldü.

GÖRENLER ŞAKA ZANNETİ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan dünyaca ünlü Eyfel Kulesi’nin bir benzeri 200 metre ilerisine inşa edildi. Görenlerin 1 Nisan şakası zannettiği kulenin bir şaka için yapılmadığı ortaya çıktı. Eifela adı verilen orijinal kulenin 1/10 ölçeğinde olan kulenin sanatçı Philippe Maindron tarafından inşa edildiği ve 10 Nisan’a kadar sergileneceği açıklandı.

EYFEL KULESİNİN YIL DÖNÜMÜ İÇİN EİFFELA

Eifela’nın 1 Nisan’da yerel saatle 05.25’te kurulduğu aktarılarak, 32 metre yüksekliğinde olduğu ve 23 ton demir kullanılarak inşa edildiği açıklandı. Söz konusu kulenin ayak kısmına yazılan notta ise, "Doğum duyurusu benim adım Eiffela, 1 Nisan 2023 Cumartesi sabah 05.25’te Paris'te doğdum. 32 metre boyunda ve 23 ton ağırlığındayım. Annem çok sevindi" ifadeleri yer aldı.

Birdi iki oldu! Paris'in sembollerinden olan Eyfel'in yanın bir kule daha neden dikildi?

İlgili Haberler
Tarih verildi! İstanbul'un incisi Kız kulesi turistlere kapılarını açıyor!
Tarih verildi! İstanbul'un incisi Kız kulesi turistlere kapılarını açıyor!
İsrail basınından flaş iddia! ABD, İran'la nükleer programı konusunda kısmı bir anlaşmaya hazırlanıyor
İsrail basınından flaş iddia! ABD, İran'la nükleer programı konusunda kısmı bir anlaşmaya hazırlanıyor
ABD Savunma Bakanlığı Filipinlerde 4 üsse daha asker konuşlandırılacağını açıkladı
ABD Savunma Bakanlığı Filipinlerde 4 üsse daha asker konuşlandırılacağını açıkladı
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Finlandiya resmen NATO üyesi oldu! 31'inci NATO üyesinin bayrağı göndere çekiliyor!
Finlandiya resmen NATO üyesi oldu! 31'inci NATO üyesinin bayrağı göndere çekiliyor!
ABD'de ilk kez bir başkan hakim karşısına çıkacak! Trump mahkeme yolunda!
ABD'de ilk kez bir başkan hakim karşısına çıkacak! Trump mahkeme yolunda!
İsrail basınından flaş iddia! ABD, İran'la nükleer programı konusunda kısmı bir anlaşmaya hazırlanıyor
İsrail basınından flaş iddia! ABD, İran'la nükleer programı konusunda kısmı bir anlaşmaya hazırlanıyor
ABD Savunma Bakanlığı Filipinlerde 4 üsse daha asker konuşlandırılacağını açıkladı
ABD Savunma Bakanlığı Filipinlerde 4 üsse daha asker konuşlandırılacağını açıkladı
Son Haberler
Dilenerek servet kazandı! Yarım günde bakın ne kadar topladı!
Dilenerek servet kazandı! Yarım günde bakın ne kadar topladı!
Gülru Gezer kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir
Gülru Gezer kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik'teki son seçim anket sonucunu açıkladı! Cumhur ittifakı oyu kaç?
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik'teki son seçim anket sonucunu açıkladı! Cumhur ittifakı oyu kaç?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 169 Tesisin açılışı için Pendik'e geliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 169 Tesisin açılışı için Pendik'e geliyor!
Putin yanlısı yazar ve savaş muhabiri öldürüldü! Heykelin içine bomba yerleştirildi!
Putin yanlısı yazar ve savaş muhabiri öldürüldü! Heykelin içine bomba yerleştirildi!
NATO'nun 31.üyesi Finlandiya'nın bayrağı yarın göndere çekilecek!
NATO'nun 31.üyesi Finlandiya'nın bayrağı yarın göndere çekilecek!
Çok Okunanlar
Muharrem İnce, adaylıktan çekilecek misiniz sorusuna çok net cevap verdi! "O iş bitti! bizim çekilmemizi gerekecek bir durum yok artık"
Muharrem İnce, adaylıktan çekilecek misiniz sorusuna çok net cevap verdi! "O iş bitti! bizim çekilmemizi gerekecek bir durum yok artık"
Millet ittifakında milletvekili sayısı krizi çıktı, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti kazan kaldırdı
Millet ittifakında milletvekili sayısı krizi çıktı, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti kazan kaldırdı
İstanbul'da kan donduran vahşet! Bebeği parçalara ayırdı poşete koyup çöpe attı!
İstanbul'da kan donduran vahşet! Bebeği parçalara ayırdı poşete koyup çöpe attı!
Indiana Jones ve Kader Kadranı Filmi 30 Haziran'da vizyona girecek
Indiana Jones ve Kader Kadranı Filmi 30 Haziran'da vizyona girecek
Türk İHA ve SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar'a Azerbaycan'da madalya
Türk İHA ve SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar'a Azerbaycan'da madalya
Paris scooter kullanımı için referanduma gitti! Scooter yasaklandı!
Paris scooter kullanımı için referanduma gitti! Scooter yasaklandı!
Yorumlananlar
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Eş zamanlı baskın yapıldı! Tapuda rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı!
Eş zamanlı baskın yapıldı! Tapuda rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"