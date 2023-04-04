Birdi iki oldu! Paris'in sembollerinden olan Eyfel'in yanın bir kule daha neden dikildi?

Fransa'nın başkenti Paris'te görenleri hayretlere içerisinde bırakan bir olay yaşandı. Şehrin simgelerinden plan Eyfel kulesinin yanında bir Eyfel kulesi daha dikildiği görüldü.

GÖRENLER ŞAKA ZANNETİ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan dünyaca ünlü Eyfel Kulesi’nin bir benzeri 200 metre ilerisine inşa edildi. Görenlerin 1 Nisan şakası zannettiği kulenin bir şaka için yapılmadığı ortaya çıktı. Eifela adı verilen orijinal kulenin 1/10 ölçeğinde olan kulenin sanatçı Philippe Maindron tarafından inşa edildiği ve 10 Nisan’a kadar sergileneceği açıklandı.

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EYFEL KULESİNİN YIL DÖNÜMÜ İÇİN EİFFELA

Eifela’nın 1 Nisan’da yerel saatle 05.25’te kurulduğu aktarılarak, 32 metre yüksekliğinde olduğu ve 23 ton demir kullanılarak inşa edildiği açıklandı. Söz konusu kulenin ayak kısmına yazılan notta ise, "Doğum duyurusu benim adım Eiffela, 1 Nisan 2023 Cumartesi sabah 05.25’te Paris'te doğdum. 32 metre boyunda ve 23 ton ağırlığındayım. Annem çok sevindi" ifadeleri yer aldı.