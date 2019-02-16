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Birecik'te dehşet saçan damat yakalandı (2)

Birecik'te kuzen ve enişteleri olan Seyid Ahmet Aslan tarafından öldürülen Ömer ve Mehmet Aslan kardeşlerin cenazeleri, otopsinin ardından teslim alındı.

Birecik'te dehşet saçan damat yakalandı (2)

ÖLDÜRÜLEN KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİ

Birecik'te kuzen ve enişteleri olan Seyid Ahmet Aslan tarafından öldürülen Ömer ve Mehmet Aslan kardeşlerin cenazeleri, otopsinin ardından teslim alındı. İki kardeş, Aşağı Karabaş Mahallesi'nde yakınları tarafından kılınan cenaze namazından sonra, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

DHA

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