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  3. Birecik’te sahne alan Bülent Serttaş direğe tırmanarak türkü söyledi

Birecik’te sahne alan Bülent Serttaş direğe tırmanarak türkü söyledi

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde düzenlenen konserde sahne alan Bülent Serttaş, konser sırasında sahne direğine tırmanarak dakikalarca 7 metre yükseklikte...

Birecik’te sahne alan Bülent Serttaş direğe tırmanarak türkü söyledi

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde düzenlenen konserde sahne alan Bülent Serttaş, konser sırasında sahne direğine tırmanarak dakikalarca 7 metre yükseklikte şarkı söylemesi hayranlarını endişelendirdi.

AK Parti Birecik Belediye Başkan Adayı Mahmut Mirkelam'ın seçim çalışmaları kapsamında ilçeye gelen Bülent Serttaş konser verdi. Çok sayıda vatandaşın izlediği konserde bir birinden güzel türküler seslendiren Serttaş, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Serttaş, bir ara konser alanında kurulan sahnenin demirlerine tırmanmaya başladı. Yaklaşık 7 metre tırmanırık tek eliyle demir direği tutarak türkülerini seslendiren sanatçı Serttaş, hayranlarının yüreklerini ağıza getirdi. Zaman zaman hayranlarıyla düet yapan Bülent Serttaş büyük alkış aldı.

FOTOĞRAFLI

DHA

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