Bireysel Isıtma Tesisatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bireysel Isıtma Tesisatçısı görev tanımı nedir, Bireysel Isıtma Tesisatçısı ne iş yapar, Bireysel Isıtma Tesisatçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bireysel Isıtma Tesisatçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bireysel Isıtma Tesisatçısı Tanımı;

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Bireysel Isıtma Tesisatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Bireysel Isıtma Tesisatçısı Maaşları

Bireysel Isıtma Tesisatçısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Bireysel Isıtma Tesisatçısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bireysel Isıtma Tesisatçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7127.07

Meslek Adı :

Bireysel Isıtma Tesisatçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Havalandırma/klima Ve Soğutma Tesisatı Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ile çevre korumaya ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; tanımlanmış görev talimatlarına göre, konutlardaki ısıtma sistemleri cihazlarını monte eden, radyatör ve/veya fancoil montajı yapan, yakıt, sıcak-soğuk su ve ısıtma devresi tesisatlarını döşeyen, cihazların baca montajını gerçekleştiren ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bireysel Isıtma Tesisatçısı; araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak,

b) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal mevzuata uymak ve işyerine ait kuralları uygulamak,

c) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

d) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

e) İş organizasyonu yapmak,

f) Keşif ve projeye göre montaj yerini tespit etmek,

g) Ambalaj ve cihazın fiziksel kontrollerini yapmak,

h) Cihazın askı aparatını yüzeye monte etmek, cihazı askı aparatına monte etmek,

i) Isıtma cihazı, radyatör/fancoil montaj işlemlerini gerçekleştirmek,

j) Ke?if veya projeye göre tesisat malzemelerini tespit etmek,

k) Boruları, boru geçiş yerlerini hazırlamak,

l) Boru sabitleme kelepçelerini monte etmek, boruları yüzeye sabitlemek,

m) Hazırlanan tesisatı cihaza/?ebeke hattına/ radyatör ve fancoil ile bağlamak,

n) Tesisatın sızdırmazlık ve basınç testini yapmak,

o) Yakıt hattı, sıcak- soğuk su ve ısıtma devresi tesisatını yapmak,

p) Genleşme tankını yerleştirmek, ön gaz basınç kontrolü yapmak,

q) Genleşme tankını boru tesisatına bağlamak,

r) Boyleri monte etmek,

s) Boyler-sıcak su soğuk su bağlantısını, ısıtma devresi yapmak,

t) Radyatörleri / fancoilleri askı aparatlarına monte etmek,

u) Hermetik bireysel kombi ve şofbenlerin baca montajını yapmak,

v) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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