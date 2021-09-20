Bireysel silahlanma kapsamı genişletildi!

Sivil toplum kuruluşları bireysel silahlanmaya karşı mücadele ederken, İçişleri Bakanlığı tarafından silahlanma yönetmenliğini 19. kez değiştirilerek ruhsatlı silah alabileceklerin kapsamı genişletildi. Buna göre Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu başkanı/ üyeleri, büyükşehir belediyelerinde görevli genel sekreterler, il özel idaresi genel sekreteri kapsama alındı.



Bunun yanında müteahhitler de silah ruhsatı alacak meslek gruplarına eklendi. Bazı mesleklerin silah ruhsatlarını yenileme için harç ödeme zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Silah ruhsatları 5 yılda bir yenileniyor. Bu yıl harç miktarı 7 bin 606 lira olarak belirlenmişti. Silah ruhsatı verilmesini engelleyen hallerle ilgili maddede de önemli değişiklere gidildi. Yeniden silah verilmesi 'sakıncalı' olanlardan uygun bulunanlara da taşıma veya bulundurma ruhsatı verilecek.

'HİÇBİR ŞEKİLDE RUHSAT VERİLEMEZ' İBARESİ ÇIKARILDI

Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, düzenlemeyi açıkladı:“Yeni yönetmelikten, ‘Hiçbir şekilde' ruhsat verilemeyeceği ibaresi çıkarıldı. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması ve cezanın infazından beş yıl geçmiş olması, ruhsat veriliş nedenlerinin idari makamlara bildirilmemesi vb. hallerde silah ruhsatı verilebileceğine ilişkin düzenleme getirildi. Belirli suçlardan (kadına karşı şiddetin önlenmesi bağlamında haklarında tedbir kararı verilenler dahil) haklarında kovuşturma yapılanların silahları dava sonuna kadar emanete alınacak.”