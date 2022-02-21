Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montajcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montajcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montajcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montajcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montajcısı Maaşları

Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montajcısı maaşı ortalama olarak aylık 6550_TL'dir. En düşük Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montajcısı maaşı 5250_TL, En yüksek ise 7850_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montajcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7127.10

Meslek Adı :

Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montajcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Havalandırma/klima Ve Soğutma Tesisatı Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bireysel ve ticari klima sistemlerinin satış sonrasında, montajını, demontajını, bakım ve basit arıza giderme işlemlerini yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montajcısı; araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) Montaj öncesi hazırlık işlemlerini yürütmek,

d) Yapılmış keşfi, fizibiliteyi ve verilen klima sistemini kontrol etmek,

e) Klima sistemlerinin montajını ve demontajını gerçekleştirmek,

f) Kaçak testi yapmak,

g) Vakum yapmak,

h) Montaj sonrasında çevre ve cihaz temizliği yapmak,

i) Klima sistemlerinin demontajını yapmak,

j) Klima sistemlerinin bakımını gerçekleştirmek,

k) Klima sistemlerinin bakımını gerçekleştirmek,

l) Klima sistemlerinin basit onarım işlemlerini yapmak,

m) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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