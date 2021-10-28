Bireyüstü ne demek, TDK'ya göre Bireyüstü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bireyüstü ne demek? Bireyüstü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bireyüstü kelimesi. Peki bireyüstü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bireyüstü nedir, bireyüstü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BİREYÜSTÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bireyüstü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bireyüstü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tek bir bireyi aşan

- Genellikle fertlerin çevresini aşan, bireylerin bilincinden bağımsız olan

