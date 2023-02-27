Birgir Baldvinsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Birgir Baldvinsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Birgir Baldvinsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Birgir Baldvinsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Birgir Baldvinsson 10 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Birgir Baldvinsson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KA Akureyri futbol takımında oynamaktadır. KA Akureyri takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Birgir Baldvinsson'nin KA Akureyri ile sözleşmesi 31 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Birgir Baldvinsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Birgir Baldvinsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Birgir Baldvinsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Birgir Baldvinsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında KA Akureyri

2 Eylül 2020 yılında Leiknir

23 Temmuz 2021 yılında KA Akureyri

24 Temmuz 2021 yılında Afturelding

16 Ekim 2021 yılında KA Akureyri

18 Şubat 2022 yılında Leiknir

16 Ekim 2022 yılında KA Akureyri

Birgir Baldvinsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Birgir Baldvinsson şuan KA Akureyri takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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