Birgir Bent Thorvaldsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Birgir Bent Thorvaldsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Birgir Bent Thorvaldsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Birgir Bent Thorvaldsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Birgir Bent Thorvaldsson 13 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Birgir Bent Þorvaldsson şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Birgir Bent Thorvaldsson Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Birgir Bent Thorvaldsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Fram Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fram Reykjavík takımına 22 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Birgir Bent Thorvaldsson'nin Fram Reykjavík ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Birgir Bent Thorvaldsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Birgir Bent Thorvaldsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Fram Reykjavík
18 Temmuz 2019 yılında Úlfarnir
22 Şubat 2020 yılında Fram Reykjavík
25 Şubat 2021 yılında Úlfarnir
16 Ekim 2021 yılında Fram Reykjavík
26 Şubat 2022 yılında Úlfarnir
16 Ekim 2022 yılında Fram Reykjavík
Birgir Bent Thorvaldsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Birgir Bent Thorvaldsson şuan Fram Reykjavík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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