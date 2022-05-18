BirGün'ün yalan haberine mahkemeden karar! Tazminat iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak verilecek

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, kendi hakkında yapılan "Tübitak damadın vakfına çalışıyor" haberi sonrası 250 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Mahkemede "Davalıların niyetinin habercilik ya da toplumu bilgilendirmek olmadığı müvekkillerin kişilik haklarına saldırı kastı güttükleri aşikârdır." kararı sonrası BirGün 200 bin lira tazminat davası ödeyecek.

"HAKKA DA HUKUKA DA SAYGILARI YOK"

Muhalif kesimler tarafından her fırsatta eleştirilen Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, kazandıkları son dava sonrası BirGün gazetesinden alacakları tazminatı üniversite öğrencilerine burs olarak vereceklerini açıkladı.

Alınan karar sonrası Baykar Genel Müdür Haluk Bayraktar "Etikten, ahlaktan, doğruluktan sapmayacak gazeteciler yetişsin diye bu tazminatları da iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğiz." şeklinde paylaşım yaptı.

Selçuk Bayraktar ise hakkında yapılan haberler için "Yargı kararı kendi lehlerine olursa ne ala, eğer aleyhlerine olursa tu kaka! Hakka da hukuka da saygıları yok! Etikten, ahlaktan, doğruluktan sapmayacak gazeteciler yetişsin diye bu tazminatları da iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğiz. Utandılar mı? Sanmam..." yazdı.