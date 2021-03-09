Biri 4 diğeri 8 yaşındaydı! Çekmeköy'de kaybolan kardeşlerden kahreden haber: Su kuyusunda cesetleri bulundu

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde, dün öğle saatleridnen itibaren kayıp olan ve haklarında kayıp ilanı verilen küçük kardeşlerden acı haber geldi. 4 ve 8 yaşındaki kardeşlerin cansız bedeni, evlerinin yakınındaki inşaat alanında bulundu.

ÖĞLE SAATLERİNDE KAYBOLDULAR

Mimar Sinan Mahallesi'nde ikamet eden 4 yaşındaki Hasan B. ve 8 yaşındaki ağabeyi Hüseyin B., dün öğle saatlerinde kayboldu. Ailesinin yetkililere kayıp ihbarında bulunması üzerine polis ekipleri ve AFAD görevlileri, çevrede arama kurtarma çalışmaları başlattı.

ÇUKURDAKİ SU ÇEKİLİNCE KORKUNÇ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ormanlık alanda da devam eden çalışmaların akabinde küçük çocukların, evlerinin yakınında bulunan inşaat alanındaki çukurda olabilecekleri şüphesiyle çukurun içinde bulunan su, itfaiye ekipleri tarafından boşaltıldı. İçindeki suyun tahliye edildiği çukur, kahreden manzarayı gözler önüne serdi. İki küçük kardeşin cesedinin çıkarıldığı kuyunun başında, aile üyeleri sinir krizi geçirdi.

OLAY HAKKINDA İNCELEME SÜRÜYOR

Çocukların oraya düşme sebebiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken olay yeri inceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.