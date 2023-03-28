Birikmiş parası olanlara müjde! Böyle fırsat bir daha gelmez: İşte altın almak için en kârlı zaman!

Uzmanlar, Kahramanmaraş depremi sonrasında yükselen gram altın fiyatları hakkında araştırmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tarihi rekorunu kırarak 1234 TL seviyelerine yükselen gram altın, son birkaç gündür 1207 TL seviyelerinde seyretmekte. Bu durum, vatandaşlar ve yatırımcılar arasında merak konusu haline geldi. İslam Memiş gibi birçok piyasa uzmanı, gram altın fiyatları hakkında önemli açıklamalar yapıyor.

İSLAM MEMİŞ ALTIN YATIRIMCILARINI UYARDI





İslam Memiş, son dönemde her dediği çıkan bir piyasa uzmanı olarak öne çıkıyor ve gram altın fiyatları hakkında önemli bir açıklama yaptı. Asıl zirvenin yaz aylarında olacağını söyleyen Memiş, elinde TL olanların bir an önce yatırım için hazırlık yapması gerektiğini önerdi. Gram altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararıyla birlikte gerçekleştiği de biliniyor.

Haberin Devamı

İslam Memiş'in açıklamaları, elinde altın olanların bayram etmesine neden olacak. Elinde TL olan ve altına yatırım yapmak isteyenlerin bu sözlere kulak vermesi gerektiğini belirten Memiş, bu fırsatın bir daha gelmeyeceğine dikkat çekiyor. Gram altın fiyatlarıyla ilgili yapılacak yatırımların önemi, uzmanların yorumlarıyla bir kez daha ortaya çıkıyor.

İSLAM MEMİŞ TARİH VERDİ





Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son dönemlerde yükseliş eğiliminde olan gram altının geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İslam Memiş, gram altının 1230 TL seviyelerine kadar yükseldiğini hatırlatarak, ekranlarda görülen rakamların banka ya da serbest piyasada geçerliliği olmadığını vurguladı. Gerçek alım satım işlemlerinin kuyumcularda gerçekleştiğini belirten İslam Memiş, vatandaşın kuyumcuya gittiği zaman banka uygulamalarında görünen fiyatlardan daha farklı rakamlarla karşılaşabileceğini dile getirdi.

Haberin Devamı

İslam Memiş, altının güvenilir bir liman olduğunu ve sürekli alım fırsatı sunduğunu ifade etti. Altın fiyatlarının son alım fırsatı diye bir şey olmadığını belirten İslam Memiş, yaz aylarında altının daha büyük rekorlara imza atacağını söyledi. Haziran ayında gram altının 1.500 TL seviyesine yükseleceğini öngören İslam Memiş, bu seviyelerin alım fırsatı olduğunu belirtti. Ancak haziran sonrasında altın fiyatlarının yükseleceğini ve yaz ayları boyunca 1450-1550 TL seviyelerini göreceğini belirtti.

Seçim sonrasında altın fiyatlarında büyük sıçramalar olacağını dile getiren İslam Memiş, borcu olanların bir an önce altın yaparak kapatmaları gerektiğini önerdi. Özetle, İslam Memiş'e göre, altın yatırımı güvenilir bir liman olmaya devam ediyor ve yaz aylarında daha yüksek seviyelere ulaşacak. Haziran ayında ise 1.500 TL seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.