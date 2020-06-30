Biriktirdiği parası sobada kül olan kadının imdadına Bakan Albayrak yetişti!
Çankırı'da tıp fakültesi okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği 15 bin TL'yi, çalınma ihtimaline karşı sakladığı sobada yanan 46 yaşındaki Gülşen Hayta'nın imdadına Bakan Berat Albayrak yetişti.
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30 Haziran 2020 Salı 17:42
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