Birim Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Birim Sorumlusu maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Birim Sorumlusu pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Birim Sorumlusu nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Birim Sorumlusu olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Birim Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Birim Sorumlusu Maaşları

Birim Sorumlusu maaşı ortalama olarak aylık 6950_TL'dir. En düşük Birim Sorumlusu maaşı 5650_TL, En yüksek ise 8250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Birim Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3341.14

Meslek Adı :

Birim Sorumlusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İdari Ve Uzman Sekreterler

Meslek Birim Grubu :

Büro Süpervizörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Birim Sorumlusu ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Güncel Meslek : EVET

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