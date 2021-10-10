Birinci Basamak Tedavi Hizmeti Veren Paramedik Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Birinci Basamak Tedavi Hizmeti Veren Paramedik görev tanımı nedir, Birinci Basamak Tedavi Hizmeti Veren Paramedik ne iş yapar, Birinci Basamak Tedavi Hizmeti Veren Paramedik olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Birinci Basamak Tedavi Hizmeti Veren Paramedik mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Birinci Basamak Tedavi Hizmeti Veren Paramedik Tanımı; Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde acil tıbbi durumdaki hasta ve yaralılara ilaç ve araç gereçlerle güncel ve bilimsel ilk ve acil yardım uygulamalarını yapabilen, bu hasta ve yaralıların ambulanslarla güvenli ve hızlı bir şekilde sağlık kurumlarına ulaşmalarını sağlayabilen sağlık görevlisidir.

Birinci Basamak Tedavi Hizmeti Veren Paramedik Maaşı Ne Kadar? 2021 Birinci Basamak Tedavi Hizmeti Veren Paramedik Maaşları

Birinci Basamak Tedavi Hizmeti Veren Paramedik maaşı ortalama aylık 3.250 - TL’dir. En düşük Birinci Basamak Tedavi Hizmeti Veren Paramedik maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.400 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Birinci Basamak Tedavi Hizmeti Veren Paramedik iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Birinci Basamak Tedavi Hizmeti Veren Paramedik Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Birinci Basamak Tedavi Hizmeti Veren Paramedik Ne İş Yapar?

Birinci Basamak Tedavi Hizmeti Veren Paramedik; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hastanın durumunu, çevresini incelemek, yakınlarından bilgi alarak sorununu belirlemek,

b) Kendisini ve hastaları olası kazalardan korumak amacıyla kaza yerini veya hastaların bulunduğu alanı kontrol altına almak, koruyucu ekipmanları kullanmak,

c) Olay mahallindeki öncelikleri belirmek,

d) Vakanın yaşam desteğini sağlamak için çevre kontrolünü yaparak hasta için ferah ve uygun bir ortam hazırlamak,

e) Hastanın durumuna uygun ilk yardım tekniklerini uygulamak,

f) Temel yaşam desteğini doğru bir şekilde uygulamak,

g) Hastanın güvenli bir biçimde ambulansa yerleştirilmesini sağlamak,

h) Yolda hastaya acil bakım hizmeti vermek,

i) Hastayı bir sağlık kuruluşuna teslim etmek, oradaki ilgililere hastanın durumu hakkında bilgi vermek,

j) Gerektiğinde ambulans sürücülüğü yapmak,

k) İkinci ve üçüncü basamak tedavilerin sonuç vermesi için birinci basamak tedavi hizmetini en doğru ve seri şekilde vermek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Birinci Basamak Tedavi Hizmeti Veren Paramedik Meslek Ana Grubu

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Paramedikal Pratisyenler

Meslek Birim Grubu :

Paramedikal Pratisyenler

Birinci Basamak Tedavi Hizmeti Veren Paramedik Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Birinci Basamak Tedavi Hizmeti Veren Paramedik mesleğinin meslek kodu 2240.01 olarak belirlenmiştir



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