Birinci Dünya Savaşı, 100. yılında İbn Haldun Üniversitesi'nde ele alındı

İSTANBUL (AA) - Birinci Dünya Savaşı, 100. yılında tüm yönleriyle İbn Haldun Üniversitesi'nde ele alındı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Birinci Dünya Savaşı, 4 yıl gibi uzun bir sürece yayılmasıyla, Avrupa merkezli küresel bir savaş olmasıyla, Avustralya halklarından Hintlilere, Japonlardan Kanada ve ABD yerlilerine birçok milletten milyonlarca insanın savaş sonucu yaşamını yitirmesiyle, sosyal, askeri, siyasi ve iktisadi etkilerinin yıllarca silinmemesiyle dünya tarihinin dönüm noktalarından birini teşkil ediyor.

Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesinin 100. yılı olması dolayısıyla Türkiye'de ve dünyada gerek siyasi platformlarda gerekse ilmi çevrelerde birçok anma toplantısı gerçekleştirildi.

İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümü de Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Berktay’ın nezaretinde Başakşehir yerleşkesinde gerçekleştirilen konferans dizisinde, Birinci Dünya Savaşı’nı ilmi yönden ele alan 3 programa imza attı.

"Birinci Dünya Savaşı Konferans ve Panel Dizisi" kapsamında 5 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilen ilk seminerde, siyasi ve askeri açıdan ana hatlarıyla ittifakları, açılan cepheleri ve verilen kayıpları anlatan Prof. Dr. Berktay, Birinci Dünya Savaşı’nın genel bir panoramasını; savaşı doğuran sebepler ve savaşın seyri itibarıyla ele aldı.

Aynı dizi çerçevesinde 12 Aralık Çarşamba günü ise "Siper Savaşlarında Yaşam ve Ölüm" konulu bir sunum yapan Prof. Dr. Halil Berktay, çeşitli cephelerde savaşan Alman, Rus, İngiliz, Fransız, Anzak ve Osmanlı askerlerinin siperlerinden fotoğraflar ve savaş ressamlarının çizdiği tablolar üzerinden, siper savaşlarında yaşananlar ve askerlerin gündelik hayatından detayları paylaştı.

"Birinci Dünya Savaşı Konferans ve Panel Dizisi"nin son programında ise 26 Aralık Çarşamba günü "Acılar, Kayıplar, Hatıralar" başlığıyla savaşın sonuçları; toplumsal ve insani boyutuyla ele alındı. Prof. Dr. Halil Berktay'ın söz konusu sunumunun ardından Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Öncel’in "Harb-ı Umumi'den Kalan İsimsiz Sadalar" konulu müzik dinletisiyle de savaştan geri kalan hatıraların, özellikle türkülerdeki izleri sürüldü.





Kaynak: AA