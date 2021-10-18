Birinci önceden belli miydi? Best Model yarışmacısı Elmas Yılmaz'dan olay yaratacak iddia! "Ahlaksız teklifi reddettiğim için bana derece vermediler"

Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Best Model yarışmasında ‘Best Smile’ güzeli Elmas Yılmaz, birincinin yarışmadan önce belli olduğunu iddia etti.

Best Model'de dereceye gireceklerin önceden belli olduğunu iddia eden Elmas Yılmaz, erkek yarışmacılara da ahlaksız teklif yapıldığını belirterek, "Dereceye gireceği belli olanlar organizatör Erkan Özerman'a masaj yapmaya çağırıldı" dedi.

"HAKKIMIZI YEDİLER"

Birinci seçildiğini ancak oyunu değiştirdiklerini öne süren Yılmaz, "Yarışma düzenleyeceğiz diye komedi filmi çektiler resmen hakkımızı yediler. Erkan Özerman'a masaj yapmak isteyen var mı diye mesaj atmışlar. Kayıtları var. Erkek modellere mesajlar atılmış. Mesajda 'Otelde Erkan beyle ya da bende kalırsın' yazmışlar. Bu çocuk kabul etmemiş çocuğa 'Ben sana yarışmada gösteririm' yazmışlar O arkadaş mansiyon ödülü bile alamadı" diyerek herkesi şoke etti.

BARIŞ ARSLAN'DAN ELMAS'A DESTEK

Programa telefonla bağlanan 'Best Model of Turkey 2021' yarışmacılarından Barış Arslan ise yaptığı açıklama ile Elmas Yıldız'ı destekledi. Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Hem Organizatör Aydın Bey'in Elmas'a söyledikleri doğru hem de ben o ahlaksız teklifleri kabul etmediğim için derece alamayacağım konusu tamamen doğru. Bizzat kulaklarımla duydum bunları. Telefonda mesajlaşılarak bana bunlar söylendi. Elmas konusu yüz yüze konuşuldu. Bazıları 2-3 ödül birden aldı. Asla o ödülü yakıştıramayacağınız ikişer, üçer ödül aldı. Bu Best Model tarihinde yoktur yani bu kadar aynı kişinin üst üste derece aldığı...Ben şok oldum sahnede"

"Best Model tarihinde bir ilk oldu: kel birincimiz var. Diğerlerini söylemeye bile gerek yok. İlk 3 olamaz. Bu kadar kısa sürede oyların sayılması da imkansız. Ben ikinci ile konuştuğumda da 'İlk 5'te yoktum. Erkan Özerman beni öne aldı' dedi. Yarışmanın psikolojisi ve üzüntüsüyle bunun ses kaydını alamadım, unuttum. Bu ahlaksız teklifi reddettiğim için bana hiçbir şekilde derece vermediler. Ben 1,5 yıl boyunca bu yarışma için hazırlandım. Sıkı diyet, sıkı antrenman. Ahlaksız teklifi reddettiğim için beni cezalandırdılar. Duruşumu bozmadığım için kendimle gurur duyuyorum. Bu canlı yayın bşir başlangıçtı, bunun arkasında duracağız ve devamını getireceğiz. 'Erkan Özerman'a masaj yaparsan derece garanti' dendi. Ben bu pislikleri yapmadım"