Birkir Eythorsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Birkir Eythorsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Birkir Eythorsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Birkir Eythorsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Birkir Eythorsson 7 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Birkir Eyþórsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Birkir Eythorsson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Birkir Eythorsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fylkir Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fylkir Reykjavík takımına 1 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Birkir Eythorsson'nin Fylkir Reykjavík ile sözleşmesi 30 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Birkir Eythorsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Birkir Eythorsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Birkir Eythorsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Birkir Eythorsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2019 yılında Fylkir

1 Ağustos 2020 yılında Virginia Tech

1 Mayıs 2021 yılında Fylkir

Birkir Eythorsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Birkir Eythorsson şuan Fylkir Reykjavík takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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