Birkir Heimisson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Birkir Heimisson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Birkir Heimisson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Birkir Heimisson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Birkir Heimisson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Birkir Heimisson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Birkir Heimisson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Birkir Heimisson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Birkir Heimisson 12 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur.  İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Birkir Heimisson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Valur Reykjavík takımına 25 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Birkir Heimisson'nin Valur Reykjavík ile sözleşmesi 16 Kasım 2025 tarihinde bitmektedir.

Birkir Heimissonboyu ve yaşı kaç

Birkir Heimisson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Birkir Heimisson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Birkir Heimisson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Birkir Heimisson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Aralık 2015 yılında Thór

11 Ağustos 2016 yılında Heerenveen U17

1 Temmuz 2017 yılında Heerenveen U19

1 Temmuz 2018 yılında Heerenveen U21

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

25 Şubat 2020 yılında Valur

Birkir Heimisson kimdir

Birkir Heimisson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Birkir Heimisson şuan Valur Reykjavík takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Birkir Heimisson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda U21 takımında 16 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 8 numaralı formasıyla 8 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

İzlanda U18 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Birkir Heimisson nereli

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