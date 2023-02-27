Birkir Valur Jonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Birkir Valur Jonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Birkir Valur Jonsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Birkir Valur Jonsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Birkir Valur Jonsson 2 Kasım 1998 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Birkir Valur Jonsson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Birkir Valur Jonsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HK Kópavogs futbol takımında oynamaktadır. HK Kópavogs takımına 15 Şubat 2016 tarihinde katılmıştır. Birkir Valur Jonsson'nin HK Kópavogs ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Birkir Valur Jonsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Birkir Valur Jonsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Birkir Valur Jonsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Birkir Valur Jonsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2016 yılında HK Kópavogs

6 Ağustos 2020 yılında Spartak Trnava

31 Aralık 2020 yılında HK Kópavogs

Birkir Valur Jonsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Birkir Valur Jonsson şuan HK Kópavogs takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Birkir Valur Jonsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

HK Kópavogs (2005-2018)

İzlanda U21 takımında 3 numaralı formasıyla 15 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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