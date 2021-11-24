Birleşik Arap Emirlikleri prensi Türkiye'ye geldi, piyasalar hareketlendi! Dolar ve altın düşüşe geçti Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Türkiye'ye gelmesinin ardından yatırım yapacağına yönelik haberler sonrası döviz kuru ve altın fiyatlarında gerileme yaşandı. Serbest piyasada açılışta 13,1540 liradan satılan dolar kuru, 12 TL'ye kadar inerken gram altın ise 747 TL seviyelerinden 690 TL seviyelerine kadar düştü.

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Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkilerin düzeltilmesi konusunda atılan adımlar kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye yatırım yapılmasını öngören anlaşmaların imzalanacağına yönelik haberler sonrası piyasalarda değişim yaşandı. DOLAR DA DÜŞÜŞ YAŞANDI Serbest piyasada sabah saatlerinde açılışta, 13,1520 liradan alınan dolar 13,1540 liradan satılıyordu. Saat 17.36 itibariyle ise dolar 12,0517 TL'den alınıyor, 12,0881 TL'den satılıyor. Son verilere göre dolar kurunda yüzde -5,62 oranında değişim yaşandı. GRAM ALTIN 700 TL'NİN ALTINA İNDİ Saat 10.48 itibariyle 747,47 TL'den satılan gram altın saat 16.36 itibarıyla ise 690,71 TL'den alınıyor, 690, 83 TL'den ise satılıyor.