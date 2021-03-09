Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Birleşik Arap Emirlikleri'nin Bayrağı Nasıldır?
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Birleşik Arap Emirlikleri veya kısa kullanımıyla BAE, Orta Doğu'da Arap Yarımadası'nın güneydoğusunda bulunan, Umman ve Suudi Arabistan'la komşu olan ülke. BAE, Abu Dabi, Dubai, Acman, Füceyre, Resü'l-Hayme, Şarika ve Ummül-Kayveyn adlı yedi emirlikten oluşmaktadır.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başkenti?
“Abu Dabi” şehri Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentidir.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Para Birimi Nedir?
“B.A.E. Dirhemi” Birleşik Arap Emirlikleri'nin para birimidir.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Birleşik Arap Emirlikleri'nin telefon alan kodu : + 971
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkçe Ülke Telaffuzu
Birleşik Arap Emirlikleri
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkçe Başkent Telaffuzu
Abu Dabi
Birleşik Arap Emirlikleri'nin İngilizce Ülke Telaffuzu
United Arab Emirates
Birleşik Arap Emirlikleri'nin İngilizce Başkent Telaffuzu
Abu Dhabi
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu
‘Abū ẓabī
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Al-’Imārat Al-‘Arabiyyah Al-Muttaḥidah
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Arapça