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Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Birleşik Arap Emirlikleri'nin Bayrağı Nasıldır?

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Birleşik Arap Emirlikleri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Birleşik Arap Emirlikleri'nin Bayrağı Nasıldır?

Birleşik Arap Emirlikleri veya kısa kullanımıyla BAE, Orta Doğu'da Arap Yarımadası'nın güneydoğusunda bulunan, Umman ve Suudi Arabistan'la komşu olan ülke. BAE, Abu Dabi, Dubai, Acman, Füceyre, Resü'l-Hayme, Şarika ve Ummül-Kayveyn adlı yedi emirlikten oluşmaktadır.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başkenti?

“Abu Dabi” şehri Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentidir.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Para Birimi Nedir?

“B.A.E. Dirhemi” Birleşik Arap Emirlikleri'nin para birimidir.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Birleşik Arap Emirlikleri'nin telefon alan kodu : + 971

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Birleşik Arap Emirlikleri'nin Bayrağı Nasıldır?

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkçe Ülke Telaffuzu

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkçe Başkent Telaffuzu

Abu Dabi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin İngilizce Ülke Telaffuzu

United Arab Emirates

Birleşik Arap Emirlikleri'nin İngilizce Başkent Telaffuzu

Abu Dhabi 

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Birleşik Arap Emirlikleri'nin Bayrağı Nasıldır?

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu

‘Abū ẓabī

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Al-’Imārat Al-‘Arabiyyah Al-Muttaḥidah

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Arapça

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Bayrağı Nasıldır?

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Birleşik Arap Emirlikleri'nin Bayrağı Nasıldır?

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