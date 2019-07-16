Birleşik Arap Emirlikleri’nin petrol tankeri kayboldu

Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'nda kaybolduğu iddia edildi.

En son Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığı bildirilen Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir petrol tankerine 2 gündür ulaşılamıyor. İki gündür konumu hakkında bir bilgiye ulaşılamayan tankerin en son İran karasularında görüldüğü bildirildi. ABD, İran sularında ortadan kaybolan BAE petrol tankerini araştırıyor.

Riah isimli 68 metrelik tankeri İran'ın kaçırdığı yönündeki spekülasyonlar, barut fıçısı halindeki bölgede tansiyonu iyice arttırdı. BAE'ye ait tankerin izleme verileri, tankerin Hürmüz Boğazı'nda hareket halindeyken İran karasularına girdikten sonra radar ekranına yansıyan coğrafi konum ışığının aniden söndüğünü gösteriyor. Panama bayraklı petrol tankerinden hala haber alınamıyor.

Geminin kaybolmasının İran ile ABD arasındaki gerilimi yükseltmesi bekleniyor. İran'ın zenginleştirilmiş uranyum seviyelerini arttırmasının ardından patlak veren kriz süresince, birçok petrol tankeri Basra Körfezi'nden geçişleri sırasında hedef alındı.

Geçtiğimiz hafta İngiltere, Suriye'ye yasa dışı petrol taşıdığı iddiasıyla İran'a ait petrol tankerine Cebelitarık Boğazı'ndan geçişi sırasında el koymuştu. İran, tankerinin bir an önce bırakılması için uyarıda bulunduysa da İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İran Dışişleri Bakanı'na tankerin Suriye'ye gitmeyeceği garanti edilirse bırakılacağını söylediğini duyurdu. Ancak İran'a ait tanker henüz serbest bırakılmadı.

Kaynak: İHA