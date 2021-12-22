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Birleşik Fiil ne demek, TDK'ya göre Birleşik Fiil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Birleşik Fiil kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Birleşik Fiil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Birleşik Fiil nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Birleşik Fiil kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Birleşik Fiil ne demek, TDK'ya göre Birleşik Fiil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Birleşik fiil ne demek? Birleşik fiil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi birleşik fiil kelimesi. Peki birleşik fiil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre birleşik fiil nedir, birleşik fiil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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BİRLEŞİK FİİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Birleşik fiil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre birleşik fiil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ad soyundan bir kelime ile biçim veya anlam bakımından kaynaşıp bütünleşen fiil: kaybolmak, reddetmek, hasta olmak, tedavi etmek gibi

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