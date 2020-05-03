Birleşik Krallık koronavirüs hartasında ölümlerin olmadığı bölgeler görüldü

Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümleri gösteren ve posta koduna göre arama yapılan interaktif bir harita, Birleşik Krallık'ta virüs kaynaklı ölümlerin olmadığı birçok köy ve kasabanın olduğuna işaret ediyor.

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) haritasına göre, Galler'in, Güney Batı ve Doğu İngiltere'nin bazı alanları ülkenin çoğunluğunu etkisi altına alan virüsten zarar görmedi. Ancak harita aynı zamanda, Birleşik Krallık'ta koronavirüs ölümlerinin yarısından fazlasının gerçekleştiği başkent Londra'nın üç bölgesinde henüz kayıtlı bir virüs kaynaklı ölümün gerçekleşmediğini gösteriyor. Lambeth North, Borough, Southwark Street ve North Acton da koronavirüs nedeniyle bir ölüm kaydetmedi.

Londra'nın dışında ise Cornwall'da 24 kasabada virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmedi. İngiltere'nin doğusunda ise Suffolk'ta en az 23 bölge ve Norfolk'ta ise 21 bölge henüz virüs kaynaklı ölüm kaydetmedi. Galler'deki Conwy'de virüs kaynaklı ölümün gerçekleşmediği 9, Pembrokeshire'da 7, Gwynedd ve Ceredigion'da ise 5 köy ve kasaba bulunuyor.

Kaynak: DHA