Birleşik Krallık - Üretici fiyat endeksi Şubat ayında, aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.2 arttı.
Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
- Üretici fiyat endeksi Şubat ayında, aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.6 düştü. Endeks Ocak ayında yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 2.6 artmıştı.
Birleşik Krallık
- Üretici fiyat endeksi Şubat ayında, aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.2 arttı.
- Tüketici fiyat endeksi Şubat ayında, aylık yüzde 0.5 ve yıllık yüzde 1.9 arttı.
ABD
- MBA mortgage başvuruları 15 Mart haftasında, yüzde 1.6 yükseldi.
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